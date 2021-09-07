وزير النقل المصري: القطار السريع "قناة سويس" جديدة على قضبان.. فيديو

كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، عن تدشين بلاده لـ"قناة سويس" جديدة على قضبان.

وذكر الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها شواطئ تبلغ 2000 كيلو متر، 1000 كيلو متر على البحر الأحمر، ومثلها تقريبا على البحر المتوسط.

وأكد كامل الوزير أن لدى مصر حوالي 15 ميناء لوجستيا، كما تتمتع بالقطار السريع، والمفترض أن يربط بين العين السخنة على البحر الأحمر، ومرسى مطروح على البحر المتوسط، وهو ما اعتبره إنجازا كبيرا، بمثابة "قناة سويس" جديدة على قضبان، معتقدا بأن هذه القناة ستؤهل مصر كي تتصدر مركزها الطبيعي بين دول العالم، وكذلك تحتل موقعها الطبيعي بين الدول، بدعوى أن القطار الكهربائي السريع نقلة حضارية لبلاده.

وأفاد وزير النقل المصري بأن بلاده سوقا كبيرا تستورد وتصدر نحو 160 مليون طن سنويا من البضائع المختلفة، موضحا أن اتجاه الدولة المصرية يسير ناحية تعظيم الإنتاجية المصرية، مشيرا إلى المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، تعد فرصة كبيرة لزيادة استيعاب السفن، مؤكدا أن بلاده تعمل على تعظيم قيمة أراضي الموانئ فيها من خلال الاستثمارات المحلية.

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