اليمن.. غارات جوية مكثفة للتحالف على مواقع لـ "أنصار الله" شمال تعز

نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

سبتمبر - سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 15 غارة على جبل أمان ومحيط مطار تعز الدولي في مديرية التعزية "شمال شرقي مدينة تعز".

وأضاف أن طيران التحالف حلق بكثافة وعلى علوٍ منخفض في سماء محافظة تعز.

ويشهد اليمن للعام السابع تواليا معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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