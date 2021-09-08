دخول وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد وتمشيطها إيذانا بإعلانها خالية من الإرهاب

كما أفادت ببدء الجيش بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

وسيستثني الجيش السوري منطقتي (طريق السد) و(المخيم) المتاخمتين لحي (درعا البلد) من نشر نقاطه، بسبب انتشار بعض المجموعات المسلحة التي لم تخضع حتى الآن لعملية التسوية وتنفيذ بنود الاتفاق.

هذا وأفادت مصادر أمنية لمراسل "سبوتنيك" يوم أمس، في درعا بأن المجموعات المسلحة المتواجدة ضمن (درعا البلد) سلمت اليوم صناديق الذخيرة الخاصة بالرشاشات والبنادق الآلية والقنابل إلى جانب الألغام وأجهزة الاتصال.