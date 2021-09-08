وزيرة الطاقة الأردنية: عقد اجتماع قريب لبحث مسألة نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان

قالت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، إنه سيتم قريبا عقد اجتماع لمناقشة ملف نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان.

عمان - سبوتنيك. أعلنت زواتي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي أنه "سيتم عقد اجتماع آخر مع سوريا ولبنان بشأن تصدير الكهرباء إلى سوريا".

وأضافت، في أعقاب الاجتماع الرباعي في عمان الذي ضم وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان: "سيتم خلال هذا الاجتماع إعداد الاتفاق ورؤية مدى جاهزية البنية التحتية التي تضررت في الفترة الماضية".

وكانت المملكة الأردنية، أعلنت، الأحد الماضي، أنها سوف تستضيف وزراء الطاقة من دول مصر ولبنان وسوريا، بهدف مناقشة سبل نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية.

وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن المملكة "تستضيف، يوم الأربعاء، 8 سبتمبر/ أيلول، في العاصمة عمان، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن".

وترتبط كل من دمشق وبيروت والقاهرة وعمان، باتفاقية لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مرورا بسوريا والأردن عبر خط الغاز العربي، إلا أن مصر أوقفت ضخ الغاز قبل عقد من الزمن.

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