وزير النفط: سوريا ملتزمة بمساعدة الشعب اللبناني في حل أزمة الطاقة

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة أن هناك توجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد لمد يد العون للشعب اللبناني لحل أزمة الطاقة من خلال نقل الغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان.

عمان-سبوتنيك. قال طعمة، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي: "لدينا توجيهات مباشرة من الرئيس السوري بشار الأسد لمساعدة الشعب اللبناني لتجاوز أزمة الطاقة في نقل الغاز المصري إلى لبنان".

وأضاف، في أعقاب الاجتماع الرباعي في عمان الذي ضم وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان أن "الفرق الفنية اجتمعت في الصباح وتم وضع خطة عمل ليتم تنفيذها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة لتقييمها".

هذا وأكد رئيس المجلس السوري اللبناني الأعلى نصري الخوري، في وقت سابق، أن دمشق رحبت بطلب لبنان نقل الغاز المصري والكهرباء من الأردن عبر سوريا، موضحا أنه تم وضع الخطوات الفنية وتعيين فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالعملية.

وترتبط كل من دمشق وبيروت والقاهرة وعمان، باتفاقية لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مرورا بسوريا والأردن عبر خط الغاز العربي، إلا أن مصر أوقفت ضخ الغاز قبل عقد من الزمن.

ويصل طول خط الغاز العربي لنحو 1200 كم، بقدرة نقل تزيد عن 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقد تم إنشاؤه في مطلع القرن الحالي، إلا أن الجانب المصري ما لبث أن أوقف الضخ التجريبي في الخط عام 2011، عقب الأحداث التي عصفت بالمنطقة.

وأعلن كل من مصر والأردن والعراق العمل على إعادة تأهيل خط الغاز العربي، لتصدير الغاز المصري إلى دول الشرق العربي سوريا ولبنان والأردن، ومنها إلى أوروبا عبر تركيا، الأمر الذي يؤشر إلى أبعاد سياسية معقدة، نظرا للظروف التي تكتنف العلاقات الإقليمية بين دول المنبع والمرور وحتى المصب.