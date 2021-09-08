الرئيس اللبناني يرفع بدل النقل اليومي للقطاع الخاص

قرر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، رفع بدل النقل اليومي للقطاع الخاص.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن عون وقع المرسوم الرقم 8318، بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2021، القاضي بتعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص.

وبعد توقيع الرئيس اللبناني المرسوم الجديد، أصبح بدل النقل اليومي 24 ألف ليرة، بدلا من 8 آلاف ليرة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا التعديل ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس عون سلسلة لقاءات، اليوم، في قصر بعبدا، منها وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران.

وخلال الاجتماع، قدم بدران للرئيس عون تقريرا عن قطع حساب موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة.

وقال القاضي بدران إن "الديوان مستمر في تدقيق باقي الحسابات التي أحيلت إليه في العام 2019".

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