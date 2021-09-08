الدبيبة: الجيش منقسم وتعيين وزير دفاع أمر سهل بشرط توافق المؤسسات العسكرية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن إنهاء الانقسام في الجيش الليبي يكون عبر تعيين وزير للدفاع، مشيرا إلى أن تعيينه أمر سهل ولكن يتوقف على وجود توافق بين المؤسسات العسكرية.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد الدبيبة، في كلمته خلال جلسة استجواب بالبرلمان الليبي "بالنسبة لوزارة الدفاع فالحالة قائمة ولا أشعر بالارتياح لعدم وجود وزير دفاع"، مضيفا "ما لم يكن هناك توافق بين كل المؤسسات العسكرية سيكون تعيين وزير الدفاع صعبا".

وتابع "ولكن إذا وجد توافق بين المؤسسات العسكرية سيكون الأمر بسيطا"، مضيفا "الجيش الليبي في حالة انقسام وهي المؤسسة الوحيدة التي لم تتوحد حتى الآن، ونأمل توحيد مؤسسة الجيش".

وأشار الدبيبة إلى أنه "بالنسبة لإخراج المرتزقة... لا يقبل أي ليبي وجود مرتزقة أو أي قوات داخل ليبيا وقد خاطبنا مصر والإمارات وتركيا حول طريقة إخراج المرتزقة من ليبيا".

ونوه بأنه "هناك تقرير جاء من وكالة الإنتربول التونسية يتهم الليبيين رسميا بأنهم يصدرون الإرهاب إلا أن وزير الداخلية الليبي رد عليه وقال إن هذا غير منطقي".