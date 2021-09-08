الحكومة المصرية توافق على العفو عن بعض المسجونين بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم موافقته على العفو عن بعض المحكومين، بمناسبة اقتراب الاحتفالات بنصر أكتوبر الشهر المقبل.

وتحتفل مصر كل عام بذكرى انتصار الجيش المصري على إسرائيل في حرب 6 أكتوبر 1973، ومن بين هذه الاحتفالات الإفراج عن بعض المسجونين الذين تتوفر بهم بعض الشروط الخاصة، ويصدر بذلك قرارا من رئيس الجمهورية على أن يوافق عليه مجلس الوزراء.

وبحسب "بوابة أخبار اليوم"، وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.

وفي يونيو الماضي، أقرت الحكومة مشروع القرار الجمهوري بالعفو عن باقي عقوبة بعض السجناء، بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

وفي إبريل الماضي أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان.

وعليه عقد قطاع السجون لجان خاصة لفحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان، تحت إشراف وزير الداخلية، إلى الإفراج عن 1686 نزيلا.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر مع سبوتنيك.