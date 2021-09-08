أسرى "الجهاد الإسلامي" يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية

تعتزم الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأسبوع المقبل.

© REUTERS / AMMAR AWAD إعلام: إسرائيل تفتح تحقيقا موسعا مع مسؤولي سجن جلبوع بعد هروب الأسرى الفلسطينيين الستة.. فيديو ، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للهيئة القيادية أن الأسرى سيقاومون إجراءات الإدارة الإسرائيلية القمعية، ومستعدون لتقديم "الشهداء" في سبيل الدفاع عن الكيان التنظيمي للحركة.

وأعلنت الهيئة في بيانها اعتزام الأسرى خوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأسبوع القادم، في حال عدم تتوقف الهجمة الشرسة بحقهم، حيث تشن إدارة السجون الإسرائيلية هجمة شرسة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

وتنفذ إجراءات عقابية بحقهم وتقوم بحركة تنقلات بعد نجاح أسرى فلسطينيين ستة في الهروب عبر حفر نفق في سجن جلبوع، منهم خمسة من أسرى حركة الجهاد الإسلامي والسادس من حركة فتح.

يذكر أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي، فجر الاثنين الماضي، باستخدام نفق قاموا بحفره على مدى أشهر.

وتسبب ذلك في تنفيذ القوات الإسرائيلية حملات واسعة بعدد من البلدات والقرى الفلسطينية بحثا عن الأسرى الفارين من سجن جلبوع.

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