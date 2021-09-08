الصحة السعودية تطلق تحذيرا شديد اللهجة بشأن متحورات كورونا

أطلقت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة بشأن متحورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة أكدت فيها أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مطالبة بسرعة وأهمية تلقي جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (119) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (7) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (188) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (534,639) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/qO96N50R1B — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 8, 2021

وشددت وزارة الصحة السعودية على وجوب استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مع المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن الجرعة الثانية تساهم في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس.

أدعو الجميع إلى المسارعة في أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة، حيث تساهم الجرعة الثانية في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) September 8, 2021

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، أمس، تضمنت تسجيل 119 حالة مؤكدة، مع تعافي 188 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2387، منها 589 حرجة.

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