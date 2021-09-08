السالمي لـ"سبوتنيك": "يوم الغضب" في تونس لنصرة الأطباء العاطلين عن العمل

أعلن اتحاد حملة الدكتوراه العاطلين عن العمل في تونس عن تنظيم إضراب عام يطلق عليه "يوم الغضب".

وعن هذه الوقفة الاحتجاجية قالت الدكتورة الباحثة في الكيمياء وممثلة حراك الأطباء العاطلين عن العمل عضو الاتحاد، منال السالمي في تونس في حديثها لـ"سبوتنيك":

"إن هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما هي إلا مواصلة لاعتصام الأطباء الباحثين الذي أقيم في الـ 29 يونيو/حزيران 2020."

© Sputnik . Manal Al-Salmi "يوم الغضب"، اعتصام لنصرة الأطباء العاطلين عن العمل في تونس، 8 سبتمبر 2021

وأضافت السالمي: "هذا الحراك يأتي لتذكير رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن ملف الدكاترة الباحثين هو أولوية وطنية واجتماعية وأن كل التحركات الإجتماعية الحاصلة هي نتيجة حالة الغضب والإحباط الذي يسود الكفاءات التونسية".

© Sputnik . Manal Al-Salmi "يوم الغضب"، اعتصام لنصرة الأطباء العاطلين عن العمل في تونس، 8 سبتمبر 2021

وشددت السالمي على أنه "يجب تشغيل الدكاترة الباحثين في كل الوزارات والقطاعات، لأنه لن يكون هناك إصلاح دون استثمار الكفاءات وإعطاء فرصة للشباب من أجل بناء الوطن".