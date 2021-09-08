عضو هيئة الدفاع: عقوبة التهم الموجهة للأخوين القروي قد تصل إلى المؤبد.. فيديو

أكد عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي وشقيقه الموقوفين في الجزائر، مروان حاجي، أنّ العقوبة قد تصل حدّ الحكم المؤبد في حالة ثبوت التهم الموجهة إليهما.

وقال حاجي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، اليوم الأربعاء، إن التهم الموجهة للأخوين القروي تتعلق بتهريب مهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة ودخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.

وأوضح حاجي أنّ القضية شهدت تطورّات بعد التحقيق بسبب تورّط أطراف أخرى، اعتبارا أن عملية اجتياز الحدود تمت بطريقة منظمة ومخطط لها.

ونفى عضو هيئة الدفاع تقدم المتّهمين بطلب لجوء سياسي إلى الجزائر، كما نفى وجود متابعات قضائية أخرى في حق المتّهمين، مؤكّدا أنّهما في صحة جيدة، وأنّه كحقوقي يتابع ملف القضية عن كثب.

أما بخصوص تسليم الأخوين القروي لتونس، فقد أكّد عضو هيئة الدفاع أنّ العملية تتم بموجب اتفاقيات مع الدولة التونسية.

هذا وقرر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بولاية قسنطينة شرقي الجزائر، يوم السبت، إيداع نبيل القروي وشقيقه غازي القروي إلى الحبس المؤقت.

وأفادت وسائل إعلام تونسية وجزائرية بأن "قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، أمر بإيداع رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي رفقة شقيقه إلى السجن المؤقت بقسنطينة".

وأضافت المصادر أن "أربعة أشخاص جزائريين، وُضعوا رهن السجن المؤقت في نفس القضية، بتهمة تهريب الأشخاص".

يُذكر أن الأمن الجزائري ألقى القبض على الأخوين القروي يوم الأحد 29 آب/أغسطس، في ولاية تبسة شرقي الجزائر، بعد أن دخلا الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.