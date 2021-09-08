أسرى فلسطينيون يحرقون الزنزانات في سجون إسرائيلية... صور

أشعل أسرى فلسطينيون تابعون لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، عددا من الزنزانات في سجون إسرائيلية احتجاجا على تفريقهم وتوزيعهم على مختلف السجون، بعد فرار 6 أسرى فجر الإثنين من سجن جلبوع شديد الحراسة.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أن النيران اشتعلت في 7 من أصل 12 زنزانة يتواجد فيها أسرى الجهاد الإسلامي بسجن النقب (كتسيعوت) جنوبي إسرائيل.

وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت إن إضرام النيران في الزنزانات يأتي للأعراب عن احتجاج الأسرى ورفضهم لقرار مصلحة السجون تفريقهم على السجون المختلفة.

وفي السياق ذاته، أعلنت مصلحة السجون، السيطرة على حريقين أضرمهما أسرى تابعون للحركة في سجن ريمون جنوبي إسرائيل.

אחרי ההתפרעויות בכלא קציעות: כך נראים התאים השרופים באגף של האסירים הביטחוניים של הג'יהאד האסלאמי@moyshis pic.twitter.com/pXwZGbVbJI — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2021

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مصلحة السجون تستعد لمشاركة معتقلين من حركات فلسطينية أخرى في عمليات الاحتجاج التي يقوم بها أسرى الجهاد الإسلامي، كعلامة على التضامن.

وردا على ذلك، قال مسؤول كبير في مصلحة السجون:

"السجناء الأمنيون لا يديرون السجون في جميع أنحاء البلاد - نحن من يديرها".

وهددت قيادة الأسرى الفلسطينيين، بإضرام النار في كل جناح تحاول مصلحة السجون إخلاؤه.

وفرضت مصلحة السجون إجراءات عقابية على أسرى من حركة "الجهاد الإسلامي"، والتي ينتمي 5 من 6 أسرى فروا فجر الإثنين إليها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير في بيان إن "وحدات خاصة إسرائيلية، قد اقتحمت عددا من السجون، ونكّلت بالأسرى ونقلت عددا منهم إلى سجون أخرى".، مشيرا إلى أن "المواجهة تتصاعد في كافة السجون، جراء تنفيذ هجمة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي".

وفجر الإثنين فر 6 أسرى فلسطينيين من سجون جلبوع شديد الحراسة، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين تنتهي بنفق خارج أسوار السجن.

ورغم حالة التأهب الأمني ونشر وحدات من الجيش والشرطة في أماكن عدة بإسرائيل وعلى خط التماس مع الضفة الغربية والأردن وقطاع غزة، فشلت السلطات الأمنية الإسرائيلية في تحديد موقع أي من الأسرى حتى الآن.

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