حركة فتح تدعو إلى تدخل دولي لوقف "الحملة القمعية" ضد الأسرى الفلسطينيين

أعلنت حركة فتح، اليوم الأربعاء، النفير العام والتمرد على قوانين إدارة السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، نشرته عبر موقعا الرسمي، إن "الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال أعلنت النفير العام، في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف البيان أن قرارها جاء "بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم بالهروب من خلال نفق من سجن "جلبوع"".

وأشارت الهيئة أن حدوث مشاورات سريعة بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، "وتم الاتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق، ولن يتم الخضوع لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من الفشل العسكري".

وأوضحت الهيئة في بيانها أن "حكومة الاحتلال وأجهزتها تعمل على تغطية فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين، من خلال هجمة شرسة على الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وعلى أبناء شعبنا من خلال الاقتحامات والاعتقالات، التي تركزت الليلة الماضية على أسر وعائلات الأسرى الستة الذين خرجوا عنوةً من سجن "جلبوع"".

ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته "للتحرك الفوري لوضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي في التعامل مع أسرانا ومعتقلينا".

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار فلسطين اليوم من سبوتنيك.