مصر تؤكد التزامها بدعم المرحلة الانتقالية ووقوفها إلى جانب تطلعات شعب السودان

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين مصر والسودان.

وفي بيان حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن بلاده تؤكد التزامها بدعم المرحلة الانتقالية ووقوفها إلى جانب تطلعات شعب السودان، وبأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات

وتتجلى العلاقات الثنائية في حجم الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية في الفترة الراهنة، بجانب التوافق على أهمية التركيز على المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، الأمر الذي من شأنه دفع جهود تحقيق التكامل بين مصر والسودان.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير سامح شكري أبرز كذلك التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، ووقوفها إلى جانب تطلعات الشعب السوداني لتحقيق التقدم والازدهار المنشودين، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تربط بين شعبي وادي النيل.

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واختتم أحمد حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء لعدد من القضايا الأفريقية والعربية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن التطرق لاجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والمقرر عقده غدا، حيث بحث الوزيران سُبُل دعم آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم العربي.

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