الجزائر تعلن احتجاز 30 متهما بالتورط في إضرام حرائق الغابات

أعلنت شرطة الدرك الوطني بالجزائر أن السلطات تحتجز 30 شخصا بينهم 7 أعضاء في جماعة انفصالية تصنفها الحكومة منظمة إرهابية لتورطهم في إشعال حرائق الغابات في البلاد.

وقال الدرك الوطني في بيان اليوم الأربعاء إن هؤلاء الأشخاص تم احتجازهم بعد مثولهم أمام محكمة، بحسب صحيفة "النهار".

وتم تقديم المشتبه بهم للمحكمة بعد تحقيقات بشأن حرائق الغابات التي اندلعت الشهر الماضي في العديد من الولايات وبشكل أساسي في منطقة القبائل شرقي الجزائر.

وألقت السلطات بالمسؤولية عن الحرائق على حركة "ماك" التي تسعى لاستقلال منطقة القبائل التي تتحدث اللغة الأمازيغية، وتتهم المغرب بدعمها.

وكان اتهام المغرب بدعم الجماعة أحد الأسباب التي استندت إليها الجزائر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الشهر الماضي.

هذا واجتاحت حرائق الغابات الجزائر الشهر الماضي ووصفت بأنها الأشرس، التي تشهدها البلاد وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي العاصمة.