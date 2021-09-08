الدوحة: قطر تبني مساكن وتوفر 55 ألف وجبة يوميا للاجئين الأفغان

قالت لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، إن بلادها والجمعيات الخيرية قامت ببناء المزيد من المساكن للاجئين الأفغان.

وأفادت صحيفة الشرق، اليوم الأربعاء، بأن السلطات القطرية قامت ببناء المزيد من المساكن والعيادات الميدانية، كما توفر أكثر من 55 ألف وجبة يوميا للاجئين الأفغان.

وأكدت راشد الخاطر أن حوالي ثلثي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان قد انتقلوا إلى دول أخرى، فيما لا يزال حوالي 20 ألف شخص في بلادها، التي توفر لهم الطعام والرعاية الصحية والطبية.

وأوضحت المسؤولة القطرية أنه تم إسكان بعض اللاجئين الأفغان، بما في ذلك اللاجئين الذين عملوا في مؤسسات إعلامية مثل نيويورك تايمز الأمريكية، في فيلات جديدة تماما تم بناؤها لكأس العالم 2022، في وقت يعيش البعض الآخر في قاعدة "العديد" العسكرية.

وأشارت لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إلى أن بلادها قدمت 68 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى أفغانستان.

وبنهاية يوم 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".

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