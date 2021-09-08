السودان... مصرع 4 طلاب عسكريين في حادث مروري

لقى 4 طلاب عسكريين مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث مروري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن الحادث وقع أثناء عودة الطلاب العسكريين من "المشروع الخلوي".

كما أصيب في الحادث، عدد آخر من الطلاب العسكريين، حالتهم الصحية مستقرة، على ما أفاد بيان للإعلام الحربي للقوات المسلحة.

في سياق متصل، لا يزال الغموض يلف حادث سقوط طائرة عسكرية في نهر النيل جنوبي العاصمة الخرطوم.

وقع الحادث داخل المياه الممتدة للنيل الأبيض في منطقة الشقيلاب نحو الساعة الثالثة عصر اليوم بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا توقيت غرينتش)، ولم يصدر أي بيان رسمي أو تأكيد من أي جهة رسمية بشأن الحادث.

وقال شهود عيان لـ "سونا"، إن قوة عسكرية تضم جنودا بزي سلاح البحرية السودانية، إضافة إلى قوات من الدفاع المدنيلا هرعوا إلى مكان الحادث الذي طوقته الشرطة ومنعت المواطنين من الاقتراب.