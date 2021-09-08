السعودية تبعث برسالة إلى مواطنيها في سلطنة عمان

بعثت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، برسالة إلى مواطنيها المقيمين والزائرين لسلطنة عمان.

ونشرت سفارة السعودية لدى سلطنة عمان، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، حثت من خلالها المواطنين المقيمين والزائرين السعوديين لسلطنة عمان على الالتزام بإجراءات كورونا.

تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والزائرين لسلطنة عمان الشقيقة الإلتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة تباعاً من قِبل السلطات العُمانية في مايخص فايروس كورونا حفاظاً على سلامتكم.

(والله خير الحافظين) — السفارة في مسقط (@KSAembassyOM) September 8, 2021

وأعربت الخارجية السعودية عن أملها من هؤلاء المقيمين والزائرين الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة، باستمرار، من قِبل السلطات العُمانية بشأن ما يتعلق بفيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامتهم.

يُذكر أن الحكومة العُمانية قررت في 19 أغسطس/ آب الماضي، رفع قيود الإغلاق الجزئي المفروض في السلطنة، واعتماد مبدأ تلقي جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة لديها، شرطا لدخول البلاد.

واشترطت اللجنة العليا لمكافحة كورونا تلقي أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة لدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

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