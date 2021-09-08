نسبة المشاركة في انتخابات المغرب بلغت 50 بالمئة وجهة الصحراء تسجل أعلى النسب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، والمحلية والجهوية بلغت 50.18 بالمئة على المستوى الوطني.

وأضاف البيان، اليوم الأربعاء، أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات انتهت، طبقا للمقتضيات القانونية في تمام الساعة السابعة مساء.

وأوضح البيان أنه بخصوص سير عملية التصويت، وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، فإن عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة .

وأكد البيان أن نسبة المشاركة في الجهات الجنوبية للمملكة (الصحراء) تميزت بتسجيل نسب مشاركة مشجعة، حيث بلغت 58,30 بالمئة في منطقة "الداخلة وادي الذهب"، و63,76 بالمئة في منطقة "كلميم واد نون" و66,94 بالمئة في منطقة "العيون الساقية الحمراء".

وفي العادة تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية منخفضة. وتتزامن انتخابات هذا العام مع انتخابات المجالس المحلية التي تشهد في العادة مشاركة أكبر وذلك في محاولة لرفع نسبة الإقبال على التصويت.

وفي النظام الملكي الدستوري يملك العاهل المغربي سلطات كاسحة. فهو يختار رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان ويعين الوزراء الرئيسيين.

كما يحدد الديوان الملكي برنامج العمل الاقتصادي للمغرب الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة وقد طلب إعداد "نموذج تنموي جديد" ستُكلف الحكومة الجديدة بتنفيذه.

ودفع الدور المهيمن للملك الأحزاب السياسية إلى تبني برامج مشابهة تركز على التعليم والصحة والتوظيف والرعاية الاجتماعية.