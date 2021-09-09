السعودية تعلن إحباط "عملية ضخمة" يقف خلفها "حزب الله"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن إحباط "محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم "حزب الله" اللبناني، لتهريب ما لا يقل عن نصف مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة".

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، إن "المتابعة الأمنية الاستباقية أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب 451807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة"، وذلك حسب "وكالة واس" الرسمية.

وأكد الشلهوب أن "المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها"، منوها بـ"التعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا في متابعة وضبط المواد المخدرة".

#وزارة_الداخلية ونظيرتها النيجيرية تحبطان محاولة إحدى الشبكات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين إلى المملكة.https://t.co/LPwEsc9PAs#واس_عام pic.twitter.com/dHU3GJC3jc — واس العام (@SPAregions) September 8, 2021

وكانت السعودية أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص مخدر في شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، وذلك بعد قرار صدر في 23 أبريل/ نيسان الماضي، بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

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