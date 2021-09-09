حقيقة وفاة مدير الأمن العام السعودي بعد قرار إقالته من قبل الملك سلمان

نفى نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق" السعودية، عبد الله البرقاوي، الشائعات المنسوبة له عن وفاة مدير الأمن العام السابق في السعودية خالد بن قرار الحربي، بعد ساعات من قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بإقالته وتحويله للتحقيق.

وزعمت حسابات على مواقع التواصل في السعودية، تغريدة منسوبة للبرقاوي يقول فيها إن خالد الحربي توفي بأزمة قلبية، إلا أن الصحفي السعودي قال عبر "تويتر": "أتمنى عدم تداول الشائعات التي تحمل اسمي. لست مسؤولا عن أي خبر ينشر في غير الموقع الرسمي لصحيفة سبق وحسابي هذا في تويتر. غالبية الصفحات المتداولة مزورة، تحققوا من صحة الأخبار قبل إعادة إرسالها".

📌 اتمنى عدم تداول الشائعات التي تحمل اسمي.



🏷 لست مسؤولًا عن اي خبر ينشر في غير الموقع الرسمي لصحيفة سبق وحسابي هذا في تويتر.



🚨غالبية الصفحات المتداولة مزوّرة، تحققوا من صحة الاخبار قبل اعادة ارسالها . — عبدالله البرقاوي (@albargawy) September 8, 2021

وانتشرت هذه الشائعات بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الثلاثاء الماضي، أمرا بإعفاء الحربي من منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية وإحالته للتحقيق في قضية فساد.

وكشف الأمر الملكي أن قرار إقالة المسؤول الأمني جاء "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".

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