وزير الخارجية الألماني يفتتح سفارة بلاده في ليبيا بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات

وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى ليبيا، اليوم الخميس، لحضور مراسم إعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان عبر "تويتر": "وصل الوزير هايكو ماس إلى ليبيا. ومن البنود الخاصة على جدول أعمال زيارة اليوم إعادة فتح السفارة الألمانية في طرابلس".

ونقلت الوزارة عن ماس، قوله، لدى وصوله إلى ليبيا: "نحن نشهد تقدما جيدا في البلاد ونريد أن تستمر ليبيا على هذا الطريق. ولكي يحدث هذا، فإن الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب هي خطوات مهمة مقبلة. يجب تنفيذ نتائج مؤتمر برلين - ليبيا".

A special item on the agenda of today’s visit will be the reopening of the German embassy in Tripoli. Germany remains a committed partner and will continue to work for peace in #Libya. To this end, we are strengthening our diplomatic presence on site. @GermanAmbLBY — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 9, 2021

​وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال إن ضمان إقامة انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا كان أحد أسباب الدعوة لمؤتمر برلين الثاني، مشيرا إلى أن سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر أساسي للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

من جانبها، انتقدت وزي الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ما وصفته بأنه "فشل دولي ووطني" تسبب في تعطيل العملية الانتقالية وفي عدم الاستقرار في البلاد، مشيرة إلى أن "الاستقرار أمر حيوي لتمهيد الطريق نحو انتخابات حرة وإرساء السيادة في البلاد".

واستضافت ألمانيا، في يونيو/حزيران الماضي، المؤتمر الثاني حول الأزمة في ليبيا ودعم المصالحة للتأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، إضافة إلى ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في نهاية العام الحالي والتأكيد على مخرجات مؤتمر "برلين 1"، الذي انعقد العام الماضي.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.