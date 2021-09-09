وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران

وصل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استقبل نظيره القطري في مقر وزارة الخارجية الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزيرين بحثا معًا العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما بحث الوزيران قضية أفغانستان وتطوراتها الأخيرة.

وفي السياق نفسه، بحث عبد اللهيان في اتصال هاتفي، فجر اليوم، مع وزير الخارجية الإماراتي، الشیخ عبد الله بن زاید، التطورات في المنطقة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.