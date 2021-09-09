وزيرا خارجية مصر والسودان يعقدان لقاء تشاوريا على هامش الاجتماع الوزاري العربي

عقدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي اجتماعا تشاوريا مع نظيرها المصري سامح شكري، على هامش الاجتماع الوزاري العربي، الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المهدي وشكري عقدا اجتماعا تشاوريا، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، في دورته رقم 156.

وزيرة الخارجية تلتقي وزير الخارجية المصري على هامش إنعقاد الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة https://t.co/FcjO5eGnyq#سونا #السودان pic.twitter.com/WS4G8WUQND — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 9, 2021

وعلقت وزيرة الخارجية السودانية على اجتماعها مع نظيرها المصري، مؤكدة أنه جرى التشاور حول العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لمصر والسودان.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، إن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعا تشاوريا مع نظرائه العرب لبحث سبل دعم العلاقات العربية وحل القضايا الملحة عربيا وإقليميا ودوليا.