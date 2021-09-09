12 خبيرا يدلون بشهادتهم في قضية مستشفى السلط الأردني

وقالت صحيفة "الدستور" إن محكمة صلح جزاء عمان استمعت لشهادة 12 خبيرا في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط.

ووصل عدد الخبراء الذي أدلوا بشهادتهم في القضية إلى 12 خبيرا بعدما عقدت المحكمة، اليوم الخميس، جلستها العلنية رقم 29، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، استمعت خلالها لشهادة خبيرين يعملان في مستشفى الجامعة الأردنية، أحدهما بالغازات الطبية، والآخر بالميكانيكا.

وتبقى شهادة خبيرين من المتوقع أن تستمع لهما المحكمة في جلسة مقرر انعقادها بداية الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك عدد الخبراء الذين استمعت لهم في القضية 14 خبيرا.

واستغرقت جلسة الاستماع لشهادة الخبيرين نحو 7 ساعات، أجابا خلالها عن أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع والمدعي العام، فيما تختتم المحكمة في جلستها المقبلة الاستماع لشهود النيابة العامة الذين بلغ عددهم 66 شاهدا.

وكانت المحكمة قد أضافت، في وقت سابق، حالة وفاة جديدة لملف القضية التي بدأ النظر فيها بداية شهر نيسان من العام الحالي 2021.

يذكر أن عدد الوفيات في حادثة نفاد الأكسجين في مستشفى السلط 10 مواطنين أردنيين، وأسندت تهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات لــ 13 شخصا جرى توقيفهم بداية أحداث القضية لمدة شهر كامل، وأخلت المحكمة سبيلهم بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف.