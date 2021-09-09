السعودية تبعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثي على المملكة

طالب الوفد السعودي في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، مجلس الأمن بـ"إدانة هجمات الحوثيين على المملكة، وتحميل مسؤوليتها لميليشيا الحوثي".

وأفادت قناة العربية، مساء اليوم الخميس، بأن الوفد السعودي الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، قد أكد أن المملكة بعثت برسالة لمجلس الأمن تتعلق بالهجوم الأخير لجماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران السعودية.

ورأى الوفد السعودي أن تواصل هذه "الهجمات الحوثية" يعرقل بدوره الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، مشيرا إلى أن "هجمات الحوثيين على المملكة تهدد جهود الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى حل شامل في اليمن".

ويذكر أن الدفاعات السعودية دمرت، فجر اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب مدينة خميس مشيط، بعدما أعلن التحالف في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط، قبل ساعات.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد الماضي، اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، مفيدة بإصابة طفلين وتضرر 14 منزلا، نتيجة لاعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

وتواصل الجماعات الحوثية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية ودولية، شددت من خلالها على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها.

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