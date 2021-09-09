رئيس حزب جزائري حول الانتخابات المغربية: لعنة فلسطين تصيب العثماني

علق رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، عبد الرزاق مقري، على الانتخابات المغربية، مؤكدا أن لعنة فلسطين أصابت العثماني الذي تعرض حزبه لهزيمة مدوية.

وكتب مقري، اليوم الخميس، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، قائلا: "العبرة لعنة فلسطين تصيب العثماني والعدالة والتنمية في المغرب، عبرة لمن يريد أن يعتبر، اللهم لا شماتة! عبرة للانبطاحيين من الإسلاميين، أو أي قوة سياسية، لما يحدث لهم حينما يعتقدون أنهم بالتنازلات عن مبادئهم ستحتضنهم الأنظمة الفاسدة العميلة، وأن الغرب سيقبلهم".

العبرة!

لعنة #فلسطين تصيب العثماني والعدالة والتنمية في المغرب.

عبرة لمن يريد أن يعتبر، اللهم لا شماتة!

عبرة للانبطاحيين من الإسلاميين، أو أي قوة سياسية، لما يحدث لهم حينما يعتقدون أنهم بالتنازلات عن مبادئهم ستحتضنهم الأنظمة الفاسدة العميلة، وأن الغرب سيقبلهم. — Abderrazak Makri عبد الرزاق مقري (@AbderrazakMAKRI) September 9, 2021

هذا وكشفت نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية في المغرب عن مفاجأة كبيرة بسقوط حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي معتدل) الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين عقب تصدره نتائج انتخابات 2012 و2016.

وتذيل "العدالة والتنمية" ترتيب الأحزاب الفائزة بأكثر من 10 مقاعد، واحتل المرتبة الثامنة بعد أن حصل على 12 مقعدا في البرلمان، فيما حصل في آخر استحقاق انتخابي على 125 مقعدا ما يعني أنه خسر 113 مقعدا.

ولم يتوقع أشد المراقبين تشاؤما تحقيق حزب "العدالة والتنمية" هذه النتائج الهزيلة، حيث مني الحزب بخسارة تؤكد أن الناخب المغربي عاقب، بطريقته، الحزب الذي قاد الحكومة لعشر سنوات من دون أن يحقق الكثير من وعوده الانتخابية.

واهتزت شعبية حزب "العدالة والتنمية" بتلك الهزيمة، بعد أن كان قد وصل للسلطة في فترة موجات الربيع العربي عام 2011، مستفيدا من التعديل الدستوري الذي منح الحزب الفائز بالانتخابات حق قيادة الحكومة، بالقرارات العديدة التي اتخذها برفع الدعم عن المواد الأكثر استهلاكا وإصلاح نظام التعاقد.