حريق يلتهم 7 مراكب صيد في ميناء برنيس المصري... فيديو

التهم حريق هائل، 7 مراكب صيد، في ميناء برنيس، بمحافظة البحر الأحمر، جنوب شرقي مصر.

واشتعلت النيران في المراكب، التي تعمل بحرفة "الشنشولا"، وهي حرفة تختص بصيد الأسماك الشعبية كالسردين والموزة وشك الزور والكسكومري، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

ونقل موقع "بوابة الأخبار"، عن مصدر، تأكيده أن النيران التهمت المراكب السبعة، فيما تم إنقاذ ما يقرب من عشرة أخرى.

وقال المصدر إن هذه المراكب متوقفة عن العمل هذه الفترة وراسية في الميناء، وكان يتم إجراء صيانة لأحدها من قبل مالكه.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من الصيانة، نشبت النيران في المراكب، في حين تحركت قوات الإنقاذ البحري للتدخل وإطفاء الحريق.

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