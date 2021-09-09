قطر تتوعد مثيري النعرات الطائفية في المجتمع

حذرت السلطات القطرية مَن يسعون لإحداث الفرقة في المجتمع القطري من خلال إثارة النعرات الطائفية والقبلية.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية، نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال البيان إن البعض يتداول رسائل وعبارات مثيرة للنعرات وتستهدف مكونات المجتمع بالاستفزاز والتجريح والإساءة.

واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر من شأنه أن يتسبب في إحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بنسيج المجتمع.

بيان #وزارة_الداخلية بشأن تداول البعض عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، رسائل وعبارات تثير النعرات وتستهدف مكونات المجتمع #الداخلية_قطر pic.twitter.com/7xKtcm7pnP — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) September 7, 2021

​وحذرت الوزارة من سعي البعض لتوظيف هذه التصرفات في صورة "حملات إعلامية".

واعتبرت أن الهدف من هذه الحملات هو ِشق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة والكراهية التي تغلب عليها المجتمع القطري في أصعب الظروف خلال الأعوام الماضية.

وفي الختام، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على من يحاول النيل من وحدة المجتمع.