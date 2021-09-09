وفاة رجل الأعمال المصري البارز محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي

أعلنت مجموعة شركات العربي المصرية، مساء اليوم الخميس، وفاة رئيس مجلس إدارة المجموعة ومؤسسها رجل الأعمال البارز محمود العربي.

وقالت مجموعة شركات العربي في بيان على حسابها الرسمي بفيسبوك "ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج/ محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار والذى وافته المنية اليوم".

وأضاف البيان أن الجنازة ستشيع غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

وأفاد البيان بأن المجموعة ستعلن عن موعد ومكان العزاء في وقت لاحق.

يتبع...