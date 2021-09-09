إعلام: الكاظمي يزور إيران الأحد المقبل

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة الإيرانية، طهران، الأحد المقبل.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation مصدر لـ"سبوتنيك": ظريف بحث مع الكاظمي الوساطة العراقية بين السعودية وإيران

ونقلت قناة "البغدادية" على موقعها الإلكتروني ، مساء اليوم الخميس، عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية العراقية، أن الكاظمي سوف يزور طهران على رأس وفد كبير، وهي الزيارة الأولى لمسؤول أجنبي في هذا المستوى إلى طهران، منذ تولي إبراهيم رئيسي الحكم في إيران.

يشار إلى أن الكاظمي قد زار العاصمة الإيرانية، طهران، في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، لتصبح زيارته المرتقبة، الأحد المقبل، الثانية له منذ توليه الحكم في العراق.

وأوضح الموقع أن زيارة الكاظمي لإيران جاءت بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، وبأنها تأتي من أجل ضمان التطمينات السياسية لرفع حظوظه في الحصول على ولاية ثانية في بلاده، في ظل دعم زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر للكاظمي.

وأشارت القناة العراقية إلى أن الكاظمي سيرافقه خلال الزيارة وفد عراقي رفيع المستوى، سيبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين.

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