مسؤولة روسية: إصابات كورونا بين السياح العائدين من مصر تكاد تكون منعدمة

قالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا بين السياح الروس العائدين من المنتجعات السياحية المصرية تكاد تكون منعدمة.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال لقائها اليوم الخميس، بوزير السياحة المصري الدكتور خالد العناني الذي يزور موسكو حاليا.

وأشادت بوبوفا بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المنتجعات المصرية.

وأضافت أن اللجنة الروسية التي جاءت إلى مصر في تموز/ يوليو الماضي للتعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة في المنتجعات السياحية المصرية عادت بانطباعات جيدة للغاية.

من جانبه أكد العناني أن "المقصد السياحي المصري آمن ومتميز طوال العام يقدم للسائح تجربة سياحية متفردة بأمان كامل".

وأوضح أن معدلات الإصابة في المنتجعات السياحية المصرية تكاد تكون منعدمة نظرا لطبيعتها المشمسة والمكشوفة وفي ظل دقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

كما ناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الصلة بعودة حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وتعد روسيا السوق الأول لقطاع السياحة المصري، وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى أزمة عنيفة مر بها قطاع السياحة، تبعتها الأزمة التي تسبب فيها وباء (كوفيد-19).

ويتوقع مراقبون أن يشهد قطاع السياحة المصري تعافيا مع عودة الطيران الروسي العارض وتحسن الوضع الوبائي.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل سنوياً ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح من روسيا.

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