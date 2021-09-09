مصر: ندعم كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تدعم الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي.

وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الخميس.

وأضاف شكري أن مصر باهتمام كبير تطورات الأوضاع على الساحة التونسية، مؤكدا على ضرورة دعم القيادة التونسية وجهودها الوطنية الخالصة لكي تعبر بالبلاد إلى بر الأمان.

وأوضح أن مصر تدعو جميع الأشقاء إلى توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتونس أثناء هذه المرحلة الهامة الرامية إلى تحقيق الازدهار والاستقرار.

وأشار شكري إلى أن المنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصية، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة.

وتابع أن "التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية لازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها".

وشدد على أن مصر ملتزمة بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطى هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، للتصدي لها وتخطي آثارها.

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