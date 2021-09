البحرين تبدأ في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر

We are excited to announce that we will be flying to Tel Aviv starting 30 September 2021 with two weekly flights

.

نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر 2021 بواقع رحلتين اسبوعيتين#GulfAir #Bahrain #Israel #TelAviv#طيران_الخليج #البحرين #إسرائيل #تل_ابيب pic.twitter.com/7TFyRABt0n