ليبيا وتونس تتفقان على إعادة فتح الحدود قريبا

قال متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، إن ليبيا وتونس اتفقتا على إعادة فتح الحدود خلال الأسبوع المقبل.

موسكو- سبوتنيك. وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة اجتماعا مع الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج الرئاسي.

وقال المتحدث يوم الخميس إن الطرفان اتفقا على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية خلال الأسبوع المقبل تماشيا مع البروتوكول العام حول الرعاية الصحي.

ومن المقرر أن يتم تنسيق إعداد البروتوكول من قبل وزارتي الداخلية والرعاية الصحية في البلدين.

يشار إلى أنه في 8 يوليو/ تموز، أغلقت ليبيا حدودها مع تونس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

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