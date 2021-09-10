إعلام: دبي تسجل أسرع نمو للتجارة والإنتاج والتوظيف منذ عامين

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن وتيرة النمو في النشاط غير المنتج للنفط في دبي تسارعت مرة أخرى في شهر أغسطس/آب الماضي، حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM دبي تعيد فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة بنسبة 100% ، اليوم الجمعة، أن سلسلة التحسينات القوية في ظروف الأعمال استمرت خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث زادت الشركات من مستويات التوظيف بأسرع معدل له منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وقامت شركات دبي بتخفيض أسعار الإنتاج للشهر التالي على التوالي، رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI المعدل موسميا، وهو التابع لمجموعة IHS Markit لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي من 53.2 نقطة في شهر تموز/يوليو إلى 53.3 نقطة في شهر آب/أغسطس.

وأدى ارتفاع هذا المؤشر إلى تحسن قوي جديد في ظروف التشغيل في القطاع غير المنتج للنفط، في وقت قفز أحد المكونات الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر الإنتاج، إلى أعلى قراءة له منذ شهر أيلول/سبتمبر 2019، ما يعني التوسع الحاد في الإنتاج غير المنتج للنفط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط سجلت زيادة أخرى في مستويات التوظيف في منتصف الربع الثالث، فقد تسارعت وتيرة خلق الوظائف إلى أعلى مستوياتها منذ شهر نوفمبر 2019، لافتة إلى أن الشركات سعت إلى إعادة بناء قدرات الموظفين، وذلك استجابة لزيادة أحجام المبيعات الكبيرة، وتراكم الأعمال غير المنجزة.

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