الخطوط البحرية السودانية تعلن عودتها للعمل بشكل كامل

أعلن السودان، اليوم الجمعة، عودة الناقل الوطني البحري السوداني لمزاولة أنشطتة البحرية المتكاملة.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال مدير التجارة بالخطوط البحرية السودانية الكابتن أحمد حسن قرين، إن عودة الناقل الوطني البحري تأتي تزامنا مع وصول سفينة السماد الأولى إلى ميناء بورتسودان.

وأضاف أن وصول الشحنة وفقا لاتفاق مع البنك الزراعي السوداني، وتقدر بـ 200 ألف طن سماد صب (فلت) غير معبأ كدفعة أولى.

وأوضح أن الشركة ستقوم بأعمال التفريغ خلال الـ 10 أيام المقبلة، وستتابع الشحنات والتعبئة للسماد من المنطقة الشرقية بالسعودية إلي ميناء بورتسودان.

كما أشار قرين إلى أن الناقل الوطني البحري السوداني سيعود للخدمة بتوفير خدمة متميزة وذات جودة.

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