هل اخترق الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود الأردنية؟

زعمت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي، فجر الاثنين الماضي، لم يدخلوا الأردن.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، اليوم الجمعة، عن مسؤولين في المخابرات وقوات الأمن الأردنية، قولهم إنه لم يدخل الحدود الأردنية أي من الأسرى الفلسطينيين الستة، أو موجود حاليا في الأراضي السيادية للبلاد.

وكانت تقديرات إسرائيلية قد أشارت إلى أن بعض الأسرى الفلسطينيين الستة دخلوا الأردن بعد وقت من هروبهم من سجن جلبوع، فجر الاثنين الماضي.

وذكر الموقع على لسان مصدر رفيع في مؤسسة الدفاع الأردنية، إنه إذا عبر الأسرى أو بعضهم الحدود إلى داخل المملكة، فإن عمان ستتصرف بحسب القانون الأردني بشأن المطلوبين الذين يتم ملاحقتهم، رغم عدم وجود اتفاقية تسليم رسمية ودائمة بين الأردن وإسرائيل.

وأضاف المصدر الأردني أن إسرائيل طلبت من بلاده المساعدة في تحديد مكان الأسرى، إذا ما تمكن أحدهم من عبور الحدود إلى داخل المملكة، مشددا على أن الأردن لن يكون ملجأ للأسرى الذين فروا من السجن، رغم العلاقات الأخوية بين الفلسطينيين والأردنيين.

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ويذكر أن ستة من الأسرى الفلسطينيين قد نجحوا في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، والذي يقع بالقرب من مدينة بيسان الفلسطينية، شمالي إسرائيل، فجر الاثنين الماضي، ولم يتم العثور عليهم، حتى الآن.

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