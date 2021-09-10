هل تم استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" وطرحها بالأسواق في مصر؟

انتشرت أنباء، في الأيام القليلة الماضية في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر، حول استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" وطرحها في الأسواق.

وحسب بيان الحكومة المصرية، تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأضافت أنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض "جنون الأبقار" أو أية أوبئة أخرى.

وأكدت أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أية أمراض.

وأشارت إلى أن اللحوم المستوردة تخضع جميعها، سواء المجمدة أو المبردة أو الحية، للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها.

وأوضحت أنه في حال رصد أي عينة إيجابية، يتم رفض الشحنة بالكامل.

وأفادت الوزارة بأن هناك حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، لمنع طرح لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر.

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