ميقاتي يصل إلى قصر بعبدا وعون يوقع مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وصل رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، حيث قدم لرئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة مؤلفة من 24 وزيرا.

وبحسب الرئاسة اللبنانية، وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، في القصر الجمهوري، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 10, 2021

ووفقا قناة الـ"LBCI" فإن بعض الوزراء هم:

- وليد فياض وزيرا للطاقة

- عبدالله بوحبيب وزيرا لخارجية

- هنري خوري وزيرا للعدل

- بسام المولوي وزيرا للداخلية

- يوسف خليل وزيرا للمالية

- فراس الأبيض وزيرا للصحة

- علي حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل

- عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

- محمد مرتضى لوزارة الثقافة

- مصطفى بيرو وزيرا للعمل

- عباس الحلبي وزيرا للتربية

- عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

- ناصر ياسين وزيرا للبيئة

- جوني قرم لوزارة الاتصالات

- جورج قرداحي وزيرا للإعلام

- العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

- جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة

- جورج دباكيان وزيرا للصناعة

© Sputnik . Abdul Kader Albay رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يصل إلى قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021

ونُقل عن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، وهو سياسي ورجل أعمال، قوله إنه سيتم الإعلان عن حكومة لبنانية جديدة اليوم الجمعة، وذلك بعد عام كامل من التناحر السياسي على مقاعد مجلس الوزراء مما أدى الى تفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وتفاقم الوضع المتدهور في البلاد بشكل كبير في أغسطس/آب عندما أعلن البنك المركزي أنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة.

وتسبب نقص الوقود في توقف عجلة الحياة الشهر الماضي وأدى الى حصول العديد من الحوادث الأمنية مما أثار قلق الغرب بشأن الوضع في لبنان.

وتسبب عدم الاتفاق على تشكيلة حكومية في ترك البلاد دون أي حكومة فاعلة بينما انزلقت أكثر في أزمة وصفها البنك الدولي بأنها أحد أكثر الانهيارات حدة في التاريخ الحديث.

وميقاتي هو ثالث رئيس وزراء مكلف يحاول تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب قبل أكثر من عام بعد انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.

وتم تكليف ميقاتي بعد اعتذار سعد الحريري، الذي شغل من قبل منصب رئيس الوزراء، عن مواصلة محاولات تشكيل الحكومة. وتبادل الحريري وعون الاتهامات بشأن سبب الإخفاق.