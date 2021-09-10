رئيس وزراء لبنان المكلف يبكي أثناء إلقائه "كلمة مؤثرة" بعد تشكيل الحكومة... فيديو

دمعت عينا رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، خلال إلقائه "كلمة من القلب" عقب إعلان تشكيل الحكومة برئاسته من القصر الجمهوري، اليوم الجمعة.

وتحدث ميقاتي عن أحوال البلد الاقتصادية المتردية التي أصبح من الصعب معها أن توفر الأم لرضيعها اللبن أو يسحب الأب أموالا أودعها البنك، وتسببت في هجرة الكثير من الشباب، في كلمة مؤثرة من القلب أثارت دموعه.

الرئيس #نجيب_ميقاتي يدمع أثناء إلقائه "كلمة من القلب" بعد تشكيل الحكومة pic.twitter.com/oxdI2tUWyV — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) September 10, 2021

ووصف ميقاتي ذلك الوضع بالاستثنائي، قائلا: "فالكبير والصغير والمقمط بالسرير يعرف الوضع الصعب"، مضيفا: "سنعمل كفريق واحد، يدا واحدة لنمنع الإحباط واليأس".

وتابع: "نحن مع كل الوطن وليس مع فئة ضد فئة او فريق ضد فريق، ومتمسكون بوثيقة الوفاق الوطني والدستور".

وتشكلت الحكومة من 24 وزيرا، أبرزهم عبد الله أبو حبيب وزيرا للخارجية وبسام مولوي وزيرا للداخلية وموريس سليم وزيرا للدفاع.

ويأتي تشكيل الحكومة بعد 13 شهرا من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب.

وكان البنك الدولي، الذي يقيس انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الذي انخفض بنحو 40% من 2018 إلى 2020، أفاد بأن الأزمة الاقتصادية في البلاد يمكن أن تصنف ضمن المراكز الثلاثة الأولى في العالم خلال الـ150 عامًا الماضية.

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