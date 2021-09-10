الغويل لـ"سبوتنيك": الحكومة الليبية الحالية لا تخطط للاقتراض من أي جهة دولية

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية سلامة الغويل أن الحكومة الحالية لا تخطط للاقتراض من أي جهة دولية، مشيرا إلى أنها ستعمل على تدبير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، والتي تبلغ نحو 110 مليار دولار عبر بعض الصناديق الخاصة والشراكات الدولية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الغويل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "أتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا 500 مليار دينار ليبي (نحو 110 مليار دولار أمريكي) خلال 10 سنوات، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة".

وأضاف الغويل نحصل على هذه الأموال عبر "بعض الصناديق السيادية التي تمتلك أموال، وبعض البنوك التي كانت عالقة في قوانين معطلة، نعمل على حلحلة هذه القوانين، ونعمل كذلك على شراكات دولية بين الداخل والخارج، وعلى تحريك وخلق ضمانات للرأس المال المحلي".

وحول احتمالية أن تلجأ الحكومة للاقتراض من الجهات الدولية، قال الغويل: "هذا أمر خاضع لدراسة الحالة ووضع السوق، لكن حتى الآن الحكومة لا تنوى الاقتراض لأنه موضوع سيادي، وليبيا دائما ما كان لها قرار سيادي ولا نريد للبلد أن تدخل في موضوع الديون".