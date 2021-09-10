السعودية تحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون... فيديو

نجحت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، في إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عبر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، بأنها تمكنت من إحباط 4 محاولات لتهريب 1.1 مليون حبة كبتاغون، بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة من خلال أكثر من جهة من المنافذ البرية والجوية والبحرية السعودية.

#ارقد_وآمن | إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت للمملكة عبر عدد من المنافذ البرية والجوية والبحرية.

🔗| https://t.co/673oVcun1C#زاتكا pic.twitter.com/IryOSw2leK — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 10, 2021

وأكدت الهيئة السعودية أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حينما عُثِر على أكثر من 112 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة بطريقة ما فنية في إرسالية عبارة عن "عجّانات منزلية" كانت قادمة إلى المملكة عبر المطار، وجرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله.

وتمكن الجمرك نفسه من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80 ألف حبة كبتاغون، أيضا، بعد العثور عليها مخبأة داخل "طرد بريدي" يحتوي على كمية من فلاتر لتنقية المياه.

ونجح جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 917 ألف حبة كبتاغون، أيضا، وذلك بالتوازي مع تمكن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب أكثر من 11 ألف حبة، كانت مخبأة داخل إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ نفسه.

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