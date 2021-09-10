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    القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021

    الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى لمنع مسيرة داعمة للأسرى... فيديو وصور

    © AP Photo / Mahmoud Illean
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    اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى، عقب مسيرة نظمها مقدسيون دعما للأسرى، ضد الإجراءات القمعية بحقهم.

    وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن العشرات من جنود الجيش وأفراد الشرطة الإسرائيليين اقتحموا الأقصى، وتمركزوا على سطح قبة الصخرة.

    ولم يكتف الجنود الإسرائيليون بذلك، بل احتلوا محيط مصلى باب الرحمة، ومنعوا تنظيم مسيرة سلمية مساندة للأسرى الفلسطينيين بوجه عام، ودفعوا بتعزيزات عسكرية إضافية.

    وقد انطلقت مسيرة في المسجد الأقصى، اليوم بعد صلاة الجمعة، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني وصور الأسرى، حيث رددوا الهتافات الداعية للإفراج عنهم، ونددوا بالحملة التصعيدية ضدهم وكذلك نددوا بعمليات القمع المتواصلة بحقهم منذ 4 أيام.

    وتتزامن هذه المسيرة مع فعاليات فلسطينية أخرى في عدة محافظات في الضفة الغربية، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، وفعاليات المقاومة الشعبية السلمية، نصرة للأسرى الفلسطينيين بوجه عام، ورفضا لاستمرار التنكيل به، وذلك في الوقت الذي تشهد السجون الإسرائيلية عمليات قمع وتنكيل على مدار الساعة، نتيجة الإجراءات العقابية بحق الأسرى.

    ومن جانبها، زعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى انتهت بحالة من الصمت النسبي، رغم تظاهر العشرات وتلويحهم بالأعلام الفلسطينية.

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    يذكر أن ستة من الأسرى الفلسطينيين قد نجحوا في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، والذي يقع بالقرب من مدينة بيسان الفلسطينية، شمالي إسرائيل، فجر الاثنين الماضي، ولم يتم العثور عليهم، حتى الآن.

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