الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى لمنع مسيرة داعمة للأسرى... فيديو وصور

اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى، عقب مسيرة نظمها مقدسيون دعما للأسرى، ضد الإجراءات القمعية بحقهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، أن العشرات من جنود الجيش وأفراد الشرطة الإسرائيليين اقتحموا الأقصى، وتمركزوا على سطح قبة الصخرة.

دعما للأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" ... فلسطيني يرفع معلقة في باحات الأقصى #نفق_الحرية pic.twitter.com/d8bqb8Qg6E — 48 الإخبارية (@48nnews) September 10, 2021

ولم يكتف الجنود الإسرائيليون بذلك، بل احتلوا محيط مصلى باب الرحمة، ومنعوا تنظيم مسيرة سلمية مساندة للأسرى الفلسطينيين بوجه عام، ودفعوا بتعزيزات عسكرية إضافية.

صورة: فلسطيني يرفع معلقة في باحات الأقصى دعما للأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"#نفق_الحرية pic.twitter.com/7k86HqoORC — 48 الإخبارية (@48nnews) September 10, 2021

وقد انطلقت مسيرة في المسجد الأقصى، اليوم بعد صلاة الجمعة، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني وصور الأسرى، حيث رددوا الهتافات الداعية للإفراج عنهم، ونددوا بالحملة التصعيدية ضدهم وكذلك نددوا بعمليات القمع المتواصلة بحقهم منذ 4 أيام.

" الشبان يرفعون الملاعق"

بالصور 4 إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية

تفاصيل: https://t.co/LvSH6BvY6N pic.twitter.com/3qaQoX9YKn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 10, 2021

وتتزامن هذه المسيرة مع فعاليات فلسطينية أخرى في عدة محافظات في الضفة الغربية، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، وفعاليات المقاومة الشعبية السلمية، نصرة للأسرى الفلسطينيين بوجه عام، ورفضا لاستمرار التنكيل به، وذلك في الوقت الذي تشهد السجون الإسرائيلية عمليات قمع وتنكيل على مدار الساعة، نتيجة الإجراءات العقابية بحق الأسرى.

תפילת יום השישי בהר הבית הסתיימה בשקט יחסי. עשרות הניפו דגלי פלסטין וקראו קריאות. כמו כן, בתיעוד שהופץ פלסטינים השליכו כסאות לעבר שוטרים בהר@VeredPelman pic.twitter.com/9ACNA15WGG — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2021

ومن جانبها، زعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى انتهت بحالة من الصمت النسبي، رغم تظاهر العشرات وتلويحهم بالأعلام الفلسطينية.

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يذكر أن ستة من الأسرى الفلسطينيين قد نجحوا في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، والذي يقع بالقرب من مدينة بيسان الفلسطينية، شمالي إسرائيل، فجر الاثنين الماضي، ولم يتم العثور عليهم، حتى الآن.

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