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    سفير الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد الجابر في لقاء مع سبوتنيك على هامش اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبتمبر 2021

    السفير الإماراتي لـ"سبوتنيك": نهدف لجذب أكبر عدد من السياح الروس... صور

    © Sputnik . Nagham Kabbas
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    خص سفير الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، وكالة "سبوتنيك" بحوار خاص على هامش اليوم الثقافي الروسي - الإماراتي.

    وقال السفير الجابر: "تقام الفعاليات الثقافية التراثية الإماراتية - الروسية في روسيا بتنسيق بين سفارة دولة الإمارات في موسكو و"إكسبو دبي 2020"، وذلك لمدة 10 أيام لبحث أوجه التقارب والتواصل بين المجتمعين الإماراتي والروسي وبهدف تعريف الجانب الروسي والمجتمع الروسي بالسفارة الإماراتية".

    اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Nagham Kabbas
    اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبتمبر 2021

    وحول أهداف هذه الفعالية أضاف السفير الجابر: "هناك نقطة مهمة في أن الفعالية تقام في الوقت الحالي فقط في روسيا وهذا بحد ذاته يميز العلاقة الروسية - الإماراتية كسفارة وعاملين ومسؤولين وهدفنا أن نستقطب أكبر عدد من السياح الروس إلى الإمارات والكثير منهم حصل على حجوزات مسبقة".

    سفير الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد الجابر في لقاء مع سبوتنيك على هامش اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبمتمبر 2021
    © Sputnik . Nagham Kabbas
    سفير الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد الجابر في لقاء مع "سبوتنيك" على هامش اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبمتمبر 2021

    وأشار إلى أن "عدد كبيرا من الروس خلال هذه المناسبة يتواصلون لمعرفة كيفية إتمام الحجز لزيارة معرض إكسبو  مسألة الطيران والإقامة وغيرها، هناك تسهيلات كبيرة تقدمها دبي للزوار، وفحوصات كورونا لن تكون إلزامية للمشاركة كما علمت".

    اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Nagham Kabbas
    اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبتمبر 2021

    وأوضح السفير الجابر أن هذه الفعاليات نظمت بالتزامن مع افتتاح "إكسبو دبي 2020" الذي يمتد لـ 6 أشهر في إمارة دبي، ونلاحظ أن هناك قبولا كبيرا للمواطنين الروس المحبين لدولة الإمارات والحقيقة أنا لمست هذا منذ وصولي إلى موسكو ولقائي المسؤولين الروس وكثير من أبناء المجتمع المدني الروسي الذي يعبر عن حبه لدولة الإمارات وزيارته المتكررة إليها وتعتبر الإمارات الوجهة السياحية الأفضل للمجتمع الروسي".

    اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Nagham Kabbas
    اليوم الثقافي الروسي الإمارتي في موسكو، روسيا 10 سبتمبر 2021

    وأضاف السفير الجابر: نتمنى النجاح للمعرض وتواجد روسيا في "إكسبو دبي 2020 "مهم جداً وروسيا تقيم جناحا كبيرا وهناك إهتمام كبير من الحكومة الروسية وأنا شخصيا دائما على تواصل مع المعنيين ومع المفوض العام للجناح الروسي في إكسبو دبي 2020، نتمنى التوفيق للجميع ونتطلع إلى أن يزور دبي عدد كبير من الروس خاصة إكسبو 2020.

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