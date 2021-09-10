ميقاتي يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان دون تأخير

تعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صدّق الرئيس اللبناني ميشال عون، على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال ميقاتي في تصريحات لقناة ق "بلومبيرغ الشرق": "الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها (في 29 أبريل/نيسان 2022) من دون أيّ تردّد".

وتطرق ميقاتي للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده وتجلت بما في ذلك في أزمة شح الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية قائلا: "الدعم أوقف تقريباً لأنه لم يعد لدينا المال لندعم وليس لأننا قررنا ذلك".

إلا أنه مضى مستدركا: "سنحل الأزمات في أسرع وقت ولا أطلب "فترة مهلة".

وقال إنه حكومته ستبدأ فورا في إجراءات لتحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلى أنه بدأ اتصالات بالفعل في هذا الصدد.

وحول آخر الاتصالات مع صندوق النقد الدولي لدعم لبنان قال ميقاتي: " نأمل إحداث تقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي... سنعمل على اتفاق مُرضٍ مع الصندوق".