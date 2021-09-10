مصر تؤكد حرصها على دعم لبنان ومساندة الحكومة الجديدة لإنهاء أزمته

رحبت مصر بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، داعية إلى ضرورة إخراج لبنان من أزمته وفقا لصلاحياتها الدستورية.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن مصر تثمن هذه الخطوة المهمة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.

وأكد المتحدث في بيان على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية.

وأضاف أن مصر ستحرص في الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني الشقيق في بناء مستقبل أفضل، متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة في مهمتها.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، والرئيس ميشال عون، وقعا مرسوما بتشكيل الحكومة بحضور رئيس البرلمان نبيه بري، بعد عام من التناحر السياسي بشأن الحقائب الوزارية تسبب في تفاقم الأزمة السياسية.

وتفاقم الوضع المتدهور في البلاد بشكل كبير في أغسطس/ آب، عندما أعلن البنك المركزي أنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة مما تسبب بوقف عجلة الحياة العادية وتسبب في العديد من الحوادث الأمنية مما أثار قلق الغرب الذي حذر من حدوث الأسوأ ما لم يتم فعل شيء ما.

وتضم الحكومة الجديدة، مثلما ضمت حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها حسان دياب، وزراء اختصاصيين ليسوا من الوجوه السياسية المعروفة لكن ترشحهم أحزاب رئيسية.