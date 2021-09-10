اليابان تنعي رجل الأعمال المصري محمود العربي

نعت اليابان رجل الأعمال المصري محمود العربي، مؤسس مجموعة "العربي" الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 89 عاما.

جاء ذلك في بيان لسفير طوكيو لدى القاهرة، نوكي ماساكي، نشرته السفارة على حسابها بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة، وأعرب فيه عن حزنه "الشديد" لوفاة رجل الصناعة المصري محمود العربي.

وقال ماساكي إن الراحل كان أول رجال الأعمال المصريين الذين أسسوا "شراكة غير مسبوقة مع الشركات اليابانية لإنتاج وتعميم الأجهزة الكهربائية في مصر وتصديرها".

وأوضح أن العربي قدم مساهمات كبيرة للعلاقات الثنائية بين مصر واليابان، مضيفا "عن نفسي تأثرت بشدة بإرادته وموهبته كرجل أعمال، وأيضا بشخصيته الدافئة".

وختم نوكي ماساكي بالقول: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن حكومة اليابان، أود أن أعرب عن خالص تعازينا القلبية للمهندس إبراهيم العربي والعائلة الكريمة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شارك الآلاف في تشييع جنازة "شهبندر التجار" المصري محمود العربي من مسجد يحمل اسمه بمسقط رأسه بقرية أبورقبة بمركز أشمون في محافظة المنوفية.