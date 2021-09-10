ملك المغرب يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة

كلف عاهل المغرب الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، عزيز أخنوش الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، بتشكيل الحكومة الجديدة، على إثر تصدر حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء.

وقال بيان صادر من القصر الملكي إن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الجمعة، عزيز أخنوش وعينه رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوضح البيان أن "هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن من سبتمبر2021 ".